Yenişehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı
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Yenişehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yenişehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin başkanlığından kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin başkanlığından kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısına Kaymakam Beşikci, ilgili kamu kurum müdürleri katıldı. Kadına yönelik şiddet hakkında Yenişehir ilçesinde dönem içerisinde yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, Kaymakam Beşikci, kurumlar arası uyum ve eşgüdümün önemine vurgu yaparak, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere yapılacak faaliyetlerin ilgili kurumlarca bütüncül yaklaşımla etkin şekilde yapılması kararlaştırıldı.

"Bilinçli nesiller ile şiddet olaylarının önüne geçebiliriz"

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu toplantıları yaparak çalışmaların değerlendirildiğini belirten Kaymakam Beşikci, "Toplantılarımız ile hem değerlendiriyoruz hem de önümüze bir yol haritası çiziyoruz. Kadına, çocuğa, engelliye kısacası her canlıya yapılan şiddetin her türlüsü yanlıştır. Ancak bilinçli bir toplum ve bilinçli nesiller ile bu tür şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak en önemli adım eğitimdir. Bu konunun hem kanuni hem de ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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