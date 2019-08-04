Yenişehir'de Hint keneviri ele geçirildi

Yenişehir'de Hint keneviri ele geçirildi

Yenişehir'de şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ele geçirildi.

4.08.2019 17:24
Yenişehir'de Hint keneviri ele geçirildi

Yenişehir'de şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ele geçirildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından dün saat 17.00 civarında operasyon gerçekleştirildi. D.Y. isimli şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ekili kök ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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