Yenişehir'de Hint keneviri ele geçirildi
Yenişehir'de şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ele geçirildi.
Yenişehir'de şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ele geçirildi.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından dün saat 17.00 civarında operasyon gerçekleştirildi. D.Y. isimli şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 15 adet Hint keneviri ekili kök ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İHA
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