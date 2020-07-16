Yenişehir'de hayvan katliamı: Yavruları olan keçileri zehirlediler
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Yenişehir'de hayvan katliamı: Yavruları olan keçileri zehirlediler

Yenişehir'de hayvan katliamı: Yavruları olan keçileri zehirlediler Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi'nde zehirlenen keçiler telef oldu.

16.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:40

Yenişehir'de hayvan katliamı: Yavruları olan keçileri zehirlediler

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi'nde zehirlenen keçiler telef oldu.

Mera alanına atılan zehirli maddeler ile zehirlenen 19 keçi telef olurken, birçok keçi de kurtarılmayı bekliyor. Zehirlenen keçilerin oğlaklarının bulunduğu öğrenildi.

Zehirlenen keçilerin sahibi Necmettin Tren, "Yıllardır aynı bölgede hayvan otlatıyoruz. Bugüne kadar ne böyle bir olay oldu ne de duyuldu. Dışarıdan atılan arpa gübre üre gübresi ile hayvanları zehirlemişler. Zehirlenen hayvanlarımız beş dakika içinde olduğu yerde kaldı. Zehirlenen yetişebildiğimiz keçileri kestik, birazını kurtardık. Ne yapacağımı bilmiyorum, Belediyemizden, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Bedrettin Tren ise, "Bunu yapan insan olamaz bu bir vahşettir. Bu ölen hayvanların şu an da evde yavruları var. Bunlar bu akşam eve gelecek annelerinden süt emeceklerdi. İsteğimiz bunu yapanın en kısa zamanda bulunması ve cezasını çekmesi istiyoruz. Yetkililerden, Belediye Başkanımızdan, Valimizden bunu yapanın insan içinde gezmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Erdal Tren de, "Bize bunu yapan malımızın buradan devamlı geçtiğini bilen kişidir. Başka yerden gelen yabancının yapması değildir. 19 hayvanımız telef oldu. Daha da hasta hayvanımız var. Onların da ne olacakları belli değil. Toplam 60 keçimiz vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yenişehir'de hayvan katliamı: Yavruları olan keçileri zehirlediler

Kaynak: İHA

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