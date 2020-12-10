Yenişehir'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
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Yenişehir'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

10.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:40
Yenişehir'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, Covid-19 salgınına karşı vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, Covid-19 salgınına karşı vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşları ile yoğun olarak kullanılan tüm alanları periyodik olarak dezenfekte eden ekipler, talep üzerine sitelerin ortak kullanım alanlarını ve çocuk oyun gruplarını da virüsten arındırıyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla, 7 Mart 2020 tarihinde dezenfeksiyon ekipleri kurarak, pandemiye karşı mücadele eden Yenişehir Belediyesi, günlük vaka sayılarının artmasıyla birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bu kapsamda ekipler, ibadethaneler, kamu kurumları, sosyal tesisler, kültür ve sanat merkezleri, pazar yerleri ve taksi duraklarını düzenli olarak dezenfekte ediyor, gelen talep üzerine sitelerin ortak kullanım alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir sitede yöneticilik yapan Seçkin Rüzgarlı, Yenişehir Belediyesinin ücretsiz dezenfeksiyon hizmetinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Akkent Mahallesi'nde apartman görevlisi olarak çalışan Rabia Uçar ise Yenişehir Belediyesi ekiplerinin bir telefonla binalarını dezenfekte etmek için geldiklerini kaydetti. - MERSİN

Yenişehir'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
Yenişehir'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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