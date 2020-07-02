Yenişehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
02.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:25
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
İlçe Müftülüğünden emekli Hasan Menteş'in (65), evinin önünde bulunan arsaya park etmeye çalıştığı 11 AF 046 plakalı traktör devrildi.
Aracın altında kalarak ağır yaralanan Menteş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Hasan Menteş'in cenazesi, Kozdere Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kaynak: AA