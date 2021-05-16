Yenişehir'de çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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Yenişehir'de çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Yenişehir'de çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki mahalledeki iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki mahalledeki iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla ve Barcın köylerindeki iki genç grup arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce aralarında tartışan gençlerden Kirazlıyayla Mahallesi'nden 5 kişinin otomobille ilçe merkezine gittiğini gören Barcın Mahallesi'nde oturan bir grup, otomobillerle dönüş yolunda önlerini kesti. Taşlı sopalı tartışmada 4 araç hasar görürken, Ş.S, Ö.K, G.C, S.K, İ.K ile M.S vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı.

Çıkan kavgada olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olaylar büyümeden kontrol altına aldı. Yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Yenişehir'de çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Yenişehir'de çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Yenişehir'de çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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