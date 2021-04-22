Yenişehir'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
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Yenişehir'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Yenişehir'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İlçe merkezinde aylardır süren fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar, ve 4 tane uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yapılan aramalarda gözaltına alınan ve uyuşturucu madde kullanımından adli ceza kaydı bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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