Yenişehir'de biberler şenlikle hasat edildi

Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber hasat şenliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber hasat şenliği gerçekleştirildi. Verimi ve kalitesi ile ön plana çıkan Yenişehir biberi, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Haber: Bursa İl Enformasyon

Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN

Fotoğraf: Selçuk EĞİLMEZ

?

Yenişehir Yolören Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Suat Seyidoğlu, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, Ziraat Odası Başkanları, il ve ilçe protokolünün yanı sıra üreticiler ve davetliler katıldı.

Hasat şenliğinin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "İlimizde geleneksel olarak yetiştirilen başlıca biber tipleri salçalık kapya, sivri ve dolmalık tiplerdir. Bunların en fazla biber üretildiği ilçeler Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerimizdir. Üretimde en çok çarliston, üç burun ve yağlık çeşitler tercih edilmektedir. Verimli ve kaliteli, hastalık ve zararlılara mukavim, düşük sıcaklıklara dayanıklı, erkenci ve pazar isteklerine uygun çeşitlere ağırlık verilmektedir. Bursa'da; ihraç edilen yaş sebze sıralamasında biber 1. sırada yer almaktadır. Biber; taze olarak tüketildiği gibi, turşu, salça, kurutulmuş, toz biber ve közlenmiş olarak farklı şekillerde sunularak, yeni ihracat fırsatları da oluşturmaktadır. İlimizden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye, yıllık 14. 000 ton taze ve yaklaşık olarak 5. 000 ton da dondurulmuş olmak üzere toplam 19. 000 ton biber ihraç edilmektedir. Yenişehir ilçemizden de Temmuz-Ekim ayları arasında biber ihracatı gerçekleştirilmektedir. " dedi.

Bursa'da 52 bin 474 dekar alanda biber yetiştiriciliği yapılmakta olduğunu belirten Aygül, 2020 yılı üretiminin 182 bin 523 ton olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Aygül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu rakamla 2. 6 milyon ton olan Türkiye toplam biber üretiminin yaklaşık olarak yüzde 7'sini sağlamakta ve il olarak 5. sırada yer almaktayız.

Türkiye toplam sivri biber üretiminde, ilimiz 64 bin 564 ton ile 3. sırada yer almakta olup, Bursa üretiminin yüzde 70'i Yenişehir ilçemizden sağlanmaktadır. Türkiye toplam dolmalık biber üretiminde, ilimiz 25 bin 495 ton ile 4. sırada yer almaktadır. Salçalık biber üretiminde, Bursa 92 bin 464 ton ile 3. sırada yer almakta olup bunun yüzde 11'i Yenişehir ilçemizde üretilmektedir. İlimiz toplam biber üretimi 182. 523 ton olup bunun 57. 244 tonu, yani yüzde 31, 4'ü Yenişehir'den sağlanmaktadır. Gerek biber üretimi ve gerekse sebzecilikte Yenişehir ilçemiz büyük önem taşımakta olup, gelecek için de çok daha yüksek potansiyele sahiptir. "

Konuşmaların ardından üreticiler ile birlikte biber hasat eden İl Müdürü Aygül ve beraberindeki heyet Yolören Mahallesindeki üreticilerin taleplerini dinledi. kapya sivri biber dolmalık biber yenişehir bursa yolören

Kaynak: Habermetre