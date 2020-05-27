Yenişehir'de bezelye hasadı başladı
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Yenişehir'de bezelye hasadı başladı

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen bezelye, ülke tüketiminin yüzde 3'ünü karşılıyor.

Yenişehir'de bezelye hasadı başladı
27.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:35

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen bezelye, ülke tüketiminin yüzde 3'ünü karşılıyor.

Yenişehir İlçe tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler bezelye üreticileri ile bir araya gelerek onları bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler bezelye üreticileri sigorta yaptırmaları konusunda uyardı. Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, "İlçemizde 17 bin dekar alanda bezelye ekiliyor. Sözleşmeli ve serbest olarak sofralık dondurulmuş gıda için makineyle elle hasat yapılıyor. Üreticiler bu yıl için dönümünü 1.700 lira ila 2.500 lira arasında değişen fiyatlar aralığında mallarını tüccara satıyorlar. Ülkemizin bezelye üretiminin yüzde 3'ü Yenişehir'de yapılıyor" diye konuştu.

Üreticiler ile bir araya gelen İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, "İlçemizde bezelye hasadı başladı. Bu yıl hava sıcaklıklarında çok dengesizlik oldu. Fakat yinede fiyat ve verim açısından iyi bir başlangıç sayılır. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olması temennimiz ile ekilecek ürünler için mutlaka Tarsim sigortası yaptırmalarını önemle hatırlatmak isteriz. Zira 1 Ocak 2020 sonrası borç ertelemeleri için Tarsim mecburi olup, Tarsim eksperlerinden alacağınız ekspertiz raporu ile direk banka veya tarım kredi kooperatiflerine başvurmanız gerekmektedir. Tarım müdürlüğünden herhangi bir rapor almanıza gerek yok. Sadece sigorta muafiyeti (Sigorta teminatının başlamamış ya da sona ermiş veyahut teminatına dahil olmayan hasarlar için) durumlarında yine sigorta poliçeniz ile ilce tarıma müracaat ederek tespit yaptırmanız gerekmektedir. Zaten borç erteleme sadece sübvansiyonlu krediler için uygulanmakta olup harici cari kredi ve borçlarınızı kapsamamaktadır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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