Yenişehir'de Ayçiçeği Alımı Başladı

Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi, ayçiçeği alımına başladı.

Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi, yağlık ayçiçeği alım sezonunu açtı.

Kooperatif Başkanı Hakkı Çetin, ayçiçeği alımlarına başladıklarını, alımların eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Sezon öncesi ortak ve üyelerden bin 500 ton rekolte tahmini aldıklarını belirten Çetin, bu yıl ayçiçeği rekoltesinin beklediklerinden daha iyi olduğunu ve eylül sonuna kadar yapacakları alım miktarının bin 600 tona ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Çetin, kooperatif olarak üreticinin emeğinin karşılığını almasını amaçladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu yüzden fiyatlarımız tüccarlara göre 35-40 kuruş daha fazla. Ayrıca geçen seneye baktığımızda alım fiyatlarımızda ortalama yüzde 30 artış gerçekleştirmişiz. Haliyle bu fiyatlar üreticimizi de memnun ediyor. Kooperatif olarak yağ tahlil cihazımızı aldık. Eskiden mal alım memurumuz eliyle ayçiçeğine bakar, mal dökülür ve yüzde 3 fire verirdi. Üreticimiz artık ayçiçeğini getiriyor, römorkundan üç yerinden 1 kilo numune veriyor. Ziraat mühendisimiz bu numunelerin tahlilini yaparak 10 dakikada çıktısını alıyor. Ayçiçeğinin ham yağı, asitleri ne kadar, hepsi bu tahlilde ortaya çıkıyor. Bu uygulama hem bizim, hem de çiftçimiz için çok büyük kolaylık oldu."