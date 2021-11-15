Yenişehir'de Ata'yı Anma Yelken Yarışları yapıldı

Vatandaşlarla birlikte yarışları izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, dereceye giren sporculara ödüllerini vererek, tüm katılımcı kulüpleri ve sporcuları tebrik etti.

Yenişehir Belediyesi, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düzenlediği etkinlerle andı. Geçtiğimiz hafta onlarca çocuk ve genç sporcunun yarıştığı 3. Ata'yı Anma Kros Yarışmaları'nı düzenleyen ve "Seni Anlatabilmek" adlı tiyatro gösterisine Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi, Ata'yı Anma Mersin Yelken Yarışları ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlerini tamamladı.

Vatandaşlar yarışları kıyıdan takip etti

Farklı yaş gruplarında üç kulüpten 20 yelken sporcusunun mücadele ettiği yarışlar öncesinde izleyiciler için deniz sörfü gösterisi de yapıldı. Marina AVM ile Özgecan Aslan Barış Meydanı arasında yapılması planlanan yarışlarda hava muhalefeti nedeniyle parkur değişikliğine gidildi.Ata'yı Anma Mersin Yelken Yarışları, Marina AVM batısında düzenlendi. Hafta sonu güzel havanın keyfini çıkaran Mersinliler,nefes kesen mücadelelere sahne olan yarışları kıyıdan izleyebilme fırsatı da yakaladı.

Başkan Özyiğit, "Cumhuriyetimizin kurucusu, yol göstericimiz Ulu Önderimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllerini Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in elinden aldı. Başkan Özyiğit, sporculara Atatürk baskılı tişört, "Nutuk"kitabı ve "Atatürk'ün sevdiği şarkılar" albümünü de hediye etti. Ata'yı Anma Mersin Yelken Yarışlarına katılan Mersin Yelken Akademisi, Mersin Rota Yelken Kulübü ve Mersin Yelken Kulübünün tüm sporcularını tebrik eden Başkan Abdullah Özyiğit, "Aramızdan ayrılışının 83'üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Yenişehir'de kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle andık. Cumhuriyetimizin kurucusu, yol göstericimiz Ulu Önderimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Ata'yı Anma Mersin Yelken Yarışları'nı tamamladık, güzel bir mücadele oldu. Tüm kulüpleri ve sporcuları tebrik ediyorum. Yenişehirimiz yelken sporunun da yapılmasına uygun bir kent. Önümüzdeki süreçte de yelken yarışlarını düzenlemek istiyoruz." dedi.

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