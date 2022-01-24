Yenişehir'de AK Parti esnaf buluşmaları devam ediyor

Bursa Yenişehir ilçesinde esnafla bir araya gelen AK Parti teşkilatları esnafın istek ve beklentilerini dinliyor.

Esnaf buluşmalarına devam eden AK Parti Yenişehir ilçe teşkilatları gelen taleplerin çözümü için çalışıyor. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, " Esnafımız, halkımız ile bir araya gelmeye ve programlarımıza durmandan hızla devam ediyoruz. Halkla İlişkiler başkanımız Esra Tetik'in organizatörlüğünde, yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, her gün olduğu gibi şehrimiz esnafı ile programlarımız çerçevesinde buluşmaya, görüşmeye ve hasbihal etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda tarihi belediye binamızın çevresinde ve ilçemizde bulunan esnafımız ile bir araya geldik. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları dinliyor. Beklentilerin çözümü için çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA