Yenişehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı
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Yenişehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı

Yenişehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Yenişehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu, düzenlediği şehir turu konvoyuyla çocuklara evlerinde yaşattı.

Mersin'in merkez Yenişehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu, düzenlediği şehir turu konvoyuyla çocuklara evlerinde yaşattı.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar için Yenişehir Belediyesi, konvoyla şehir turu etkinliği düzenledi. Yenişehir Belediyesinin bayrama özel süslediği araç günün erken saatlerinden itibaren merkez ve kırsal mahalleri gezerek çocuklara bayram coşkusunu yaşattı. 23 Nisan otobüsünde çalan müziklere çocuklar ve vatandaşlar evlerinin balkonlarından, pencerelerinden eşlik etti.

Mersin Off Road Kulübü, Vosteam Mersin, Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Bisiklet Derneği, Red Warrıos Mc Mersin, Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerinin katılımıyla yapılan şehir turu renkli görüntülere sahne oldu. - MERSİN

Yenişehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı
Yenişehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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