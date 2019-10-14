14.10.2019 13:49

Yenişehir'de 2. Kitap Fuarı başladı

Kitap fuarında Yenişehirli yazarlara büyük İlgi

BURSA - Yenişehir Belediyesi ile Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 2. Kitap Fuarı törenle açıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir kültür Merkezi'nde açılan kitap fuarına Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Eğitim Müdür Musa Ayaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Fuarda Yenişehirliler yeni çıkan kitapların yanı sıra yazarlarla da tanışma fırsatı buldu. 6 gün sürecek fuar boyunca kitap tanıtımlarının yanında yazarlarla söyleşiler de gerçekleştirilecek. Fuara Yenişehirli yazarlar da katıldı.

Fuara kitapları ile katılan Yenişehirli gazeteci Gürhan Adana, "Yenişehir Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlemiş olduğu 2 kitap fuarı Yenişehir'de başladı. Bu organizasyonla Yenişehirliler hem yazarlarla hem de yeni baskıya verilmiş kitaplarla tanışma fırsatı bulacaklar. Bu güzel fuarın oluşumda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu yıl ikincisi yapılıyor. Şu anda elimde Yenişehir yazarlarının kitapları var. Bize festival ile ilgili geldiklerinde biz evet dedik, az önceki konuşmamda da söylediğim gibi Yenişehir'i Yenişehirli yazarlardan öğrendik. 50 yaşındayız, bilmediğimiz şeylerin olduğunu Nurettin Baydur amcamızın kitabından öğrendik. Bu organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum, inşallah devamı gelecektir. İnşallah bizi yeni kitaplarıyla buluştururlar. Ayrıca barış harekatında olan askerlerimizin de Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA