Yenişehir'de 19 Mayıs coşkusu Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı gün idrak edilen Kadir gecesi için özel program düzenledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı gün idrak edilen Kadir gecesi için özel program düzenledi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesinin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi etkinlikleri korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirdi. Etkinliğe vatandaşlar balkonlarından eşlik etti. Yenişehir parkında gerçekleştirilen etkinlikte belediye bando ekibi evlerinde kalan vatandaşlara konser verirken İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi için de program gerçekleştirildi.

15 bin kişiye kandil simidi dağıtıldı

Vatandaşların balkonlardan yoğun katılım gösterdikleri etkinlikte belediye ekipleri 15 bin kişiye Kandil münasebetiyle kandil simidi, şeker, lokum ve gül suyu dağıttı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 19 Mayıs etkinliğe, Engelliler Haftası münasebetiyle evlerinden çıkamayan 19 engelli vatandaş korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeleri korunarak programda davet edildi.

Etkinlik açılışında konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bu tür etkinlikleri sosyal mesafe kuralına göre yaptıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Kaymakamlık ve belediye olarak bu mübarek gecede engelli kardeşlerimizde bir araya getirdik. Ufak hediyelerle gönüllerini alarak hem Kadir gecemizi hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı bir arada kutlamış bulunmaktayız" dedi.

Daha sonra Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci programa katılan engelli vatandaşlara hediyeler dağıtırken, program havai fişek gösterimi ve dilek fenerlerinin gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA