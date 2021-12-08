Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine eşya desteği

Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarının yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü oluyor. Başlattığı çalışmayla vatandaşların kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını teslim alan Yenişehir Belediyesi bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yenişehir Belediyesi ayrıca yardımsever vatandaşların kullanmadığı giysileri de temizleyip, ütüleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanabilmesine imkân sağlıyor.

Yardımseverlerden alınıyor, temizleniyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Evlerinde kullanmaktan vazgeçtiği kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası gibi her türlü ev eşyasını ihtiyaç duyanlara ulaştırmak isteyen vatandaşlar 444 33 54 numaralı telefondan Yenişehir Halk Masası'na başvuruyor. Belediye ekipleri de kullanılabilir durumda olan eşyaları vatandaşların evlerinden alıyor ve titiz bir temizlikten geçiriyor. Yenişehir Halk Masası üzerinden yardım talebi oluşturan vatandaşların evinde inceleme yapan Sosyal Hizmet Ekipleri de, ihtiyaç duyulan eşyaları belirliyor ve o eşyalar belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Yenişehir Belediyesinin çalışması sayesinde yardımsever vatandaşlar hem bağışların en doğru kişiye ulaştığından emin oluyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Yenişehir Belediyesi, vatandaşların kullanmadığı giysileri de temizleyip, ütüleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanabilmesine imkân sağlıyor.

Başkan Özyiğit "halkımız büyük bir duyarlılık gösterdi."

Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir halkı arasında dayanışma bağlarını arttırdıklarını da söyledi. Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak giyecekten, kullanılabilir durumdaki ev eşyalarına her türlü malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.Biliyorsunuz toplumumuzda büyük bir tüketim alışkanlığı gelişti. Yani bir kabanı varken bir kaban daha, bir ceket varken bir ceket daha,bir ayakkabı varken yenisini özendiren tüketim toplumuna yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bir kesim hiç alamazken bir kesim yüksek seviyede alıyor, belki de kullanmadan bir kenarda duruyor. Şimdi biz bu malzemeleri, ürünleri alıp vatandaşlarımıza ulaştırma konusunda ortak bir çalışma başlattık. Halkımıza bunu duyurduk, halkımız da büyük bir duyarlılık gösterdi. İhtiyacı olan vatandaşlarımız geliyor burada çocuklarına, eşine ne ihtiyacı varsa alabiliyor" dedi.

Yenişehir halkının dayanışma duygusunun son derece yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın dayanışma duygusu son derece yüksek, yardımlaşmayı seven insanlar. Ne zaman bir sıkıntımız olsa, bir afetle karşılaşsak bir mesajımızla buradan bir iki kamyon dolup o afet bölgesine 24 saat içerinde sevk ettiğimiz çok olmuştur. Yenişehir halkına şükranlarımı sunuyorum ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız da buradan faydalanmaya davet ediyorum. Biz burada hem ihtiyacı olan insanlara çağrıda bulunurken, elinde ürünü olan, değiştirmeyi düşünen, o ürünü ne yapacağını düşünen vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz.Vatandaşlarımız 444 33 54 numaralı Yenişehir Halk Masası'na ulaşabilirler.Bu yardımları,bizim ekibimiz gidip evden teslim alır ve ihtiyacı olan vatandaşlara köprü olarak ulaştırır. O konuda da kullanmadığı ürünü sunmak isteyen vatandaşlarımıza bir çağrımız da bu şekilde olsun" diye konuştu.

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