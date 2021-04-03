Yenişehir çiftçilere proje üretiyor
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Yenişehir çiftçilere proje üretiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yenişehir çiftçilere proje üretiyor

Diyarbakır'da ilçe belediyeleri arasında ilk kez tarımsal ve kırsal alanda üreticiyi desteklemek adına Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nü hizmete açan Yenişehir Belediyesi Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık fuarında üreticilerle buluştu.

Diyarbakır'da ilçe belediyeleri arasında ilk kez tarımsal ve kırsal alanda üreticiyi desteklemek adına Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nü hizmete açan Yenişehir Belediyesi Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık fuarında üreticilerle buluştu.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile Yenişehir ilçesini üreticiler ile birlikte tarımsal kalkınma alanında önemli bir seviyeye taşımak amacıyla kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilçeye bağlı kırsal kesimde bulunan çiftçilere destek olmak amacıyla tarımsal ve hayvansal üretime yönelik projeler hazırlayıp hayata geçiriyor. Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi bu yıl 12'cisi düzenlenen Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık fuarında yerini alarak, fuar ziyaretçilerine ilçede uygulanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini göz önünde bulunduran Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi fuarda Belediyenin tarımsal alandaki yapılan faaliyetlerini vatandaşlara anlattı.

Üreticilere proje üretecek

Fuarın gerçekleşeceği tüm süre içerisinde Yenişehir Belediyesi standını ziyaret eden üretici ve çiftçilere ilçede tarımsal alanda yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgiler verildiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Diyarbakır'da yoğun ilgi gören fuarda yurt içi ve yurt dışı katılımcı firmalar ile vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Beşikci, "İlimizde tarım ve hayvancılık bizim için aslı görevlerimizden olan yol, su ve kaldırım kadar önemlidir.101 firmanın katılım sağladığı ve binlerce vatandaşımızın ziyaret edeceği fuarımızda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz üretici ve çiftçilerimiz ile iç içe olmuş durumda. Yenişehir belediyesi olarak ilimizde ilk kez tarımsal ve kırsal alanda üreticiyi desteklemek adına Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nü hizmete açmış bulunmaktayız. Bu müdürlüğümüzde ekiplerimiz çiftçilerimize tarımsal ve hayvansal üretime destek sunacak projeleri hazırlayacak ve hayata geçireceğiz. Fuarımızın gerçekleşmesinde başta valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Yenişehir çiftçilere proje üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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