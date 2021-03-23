Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu

23.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:32
Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Bilecik yolunda bir beton mikseri kayganlaşan yolda devrildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Bilecik yolunda bir beton mikseri kayganlaşan yolda devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle Bursa-Bilecik yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, Yenişehir-Bilecik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Y. idaresindeki 27 ACJ 605 plakalı beton mikseri, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada araç sürücüsü Seyit Y. yaralanırken, Yenişehir-Bilecik Yolu ulaşıma kapandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, uzun araç kuyrukları oluşan yol, mikserin kaldırılmasıyla açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu
Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu
Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu
Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenisehir-Bilecik yolunda beton mikseri devrildi, araç kuyrukları oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 20:33:30. #1.15#
title