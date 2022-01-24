Yenişehir Belediyesinin 'Yanıbaşınızdayız' projesi 257 çocuğu sevindirdi

Yenişehir Belediyesi tarafından Diyarbakır'da ilk kez hayata geçirilen 13 maddelik 'Yanıbaşınızdayız' sosyal destek projesi, sevindirmeye devam ediyor.

Yenişehir ilçesinde hayata geçirilen "Yanıbaşınızdayız" projesi kapsamında ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 257 yetim ve öksüz çocuğa giyim desteğinde bulunuldu. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile 2022 yılında Diyarbakır'da ilk kez hayata geçirilen "Yanıbaşınızdayız" sosyal destek projesi ilçede bir bir hayata geçiriliyor. 13 maddelik Sosyal Destek Projesi içerisinde yer alan yetim ve öksüz çocuklara giyim desteği ile 257 çocuğa içerisinde mont, kazak, pantolon, bot ve çorabın yer aldığı giyim paketleri dağıtıldı.

Sosyal hizmet projelerini geliştirerek vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten Beşikci, "Sosyal politikalar, toplumda yaşam kalitesini artırmayı, eşitsizlikleri minimize etmeyi ve vatandaşların hak ettiği en temel insani yaşam standartlarını yakalamayı hedefler. Bu sosyal politikalar kapsamında ortaya çıkan sosyal destekleri vatandaşa ulaştırırken ki en önemli nokta da insan onuruna yakışır bir şekilde hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerini sunarken samimi ve gönülden muhabbetle bunları icra etmek olarak görüyoruz. İlgili kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon sağlayarak, imkanı kısıtlı çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik 'Yanıbaşınızdayız' projemiz ile destek olmaktayız. Bu kapsamda ilçemiz sınırlarında ikamet eden dar gelirli, yetim ve öksüz 257 çocuğumuza içerisinde kışlık mont, kazak, pantolon, bot ve çorap bulunan giyim destek paketlerimizin dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yaz aylarının başlamasıyla bu çocuklarımıza yazlık giyim desteğinde de bulunacağız" dedi. - DİYARBAKIR