Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
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Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi

Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından engelli vatandaşların sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan engelsiz yaşam merkezlerine her...

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından engelli vatandaşların sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan engelsiz yaşam merkezlerine her geçen gün ilgi artıyor.

İçerisinde üç boyutlu yazıcı atölyesi, robotik atölye, engelli satranç alanı, engelli masa tenisi, engelli kafe, fuaye alanı gibi birçok aktivite alanı barındıran Yenişehir Belediyesi engelli yaşam merkezlerinde engelli vatandaşlara sosyal gelişim ve mesleki eğitimler veriliyor. İlçede engelli vatandaşların topluma kazandırılması için başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kaymakamlık ve belediyeye bağlı olarak faaliyetleri yürüten engelsiz yaşam merkezlerinde ilçede yaşayan engelli vatandaşların boş zamanlarını farklı aktivitelerde değerlendirmesi yönünde yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Merkezlerimize gelen vatandaşlarımız ahşap boyama, müzik eğitimi, takı tasarımı ve satranç eğitimleri ile hem meslek kazandırma hem de aktiviteler ile topluma kazandırılmaları amaçlanıyor. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması yönünde birçok çalışma yürütmekteyiz. Bu kardeşlerimizin yaşam merkezlerimizi hem aktivite olarak hem de meslek öğrenmek için kullanmaktadırlar" dedi. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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