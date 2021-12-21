Yenişehir Belediyesinden "Yanıbaşınızdayız" sosyal destek projesi

Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Yanıbaşınızdayız" sosyal destek projesinin tanıtımı yapıldı.

Belediye konferans salonunda birim amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sosyal belediyeciliğin çalışmalarında önemli olduğunu vurguladı.

Belediye merkezli ve partner kuruluşlarla gerçekleştirdikleri çalışmaları aktaran Beşikci, ilçede yaşayan 7'den 70'e herkesin farklı projelerle yanında olduklarını söyledi.

Beşikci, "Belediyemiz tarafından ilimizde ilk kez uygulanan imkanı kısıtlı çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve daha birçok kişi için uygulanacak olan Yanıbaşınızdayız projemizi hayata geçiriyoruz." dedi.

Projenin 13 kalemden oluştuğunu ifade eden Beşikci, gıda, ulaşım, kırtasiye, sınavlara hazırlık, yeni doğan, giyim, sosyal market, öksüz ve yetim, engelli bakım hizmeti, yaşlı bakım hizmeti, yeni evli çiftlere destek ve sosyal taksi başlıkları altında sunulacak olan sosyal destek projesinin detaylarını anlattı.

AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri

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