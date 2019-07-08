Yenişehir Belediyesinden "Stratejik Plan" çalışması

Mersin'de, Yenişehir Belediyesince 32 mahallede düzenlenen toplantılarda vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 yıllık "Stratejik Plan" oluşturma çalışmaları kapsamında 32 mahallede toplantılar yapıldı.

Toplantılarda vatandaşlara "Belediyeniz neyi iyi yapıyor?", "Neler yapılabilir?", "Neyi yapmasın?" gibi sorular yöneltildi.

Mahallelere kurulan sandıklar aracılığıyla talepler toplanırken, konuşma yapmak isteyen mahalle sakinleri de kurulan kürsülerde dinlendi.

Çalışma kapsamında 11 Temmuz'da düzenlenecek çalıştayda da sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve uzmanlar dinlenerek sonuç bildirgesi hazırlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilimsel, gerçekçi ve demokratik bir plan oluşturmak istediklerini belirterek, "Seçim döneminde Yenişehir'i halkla birlikte yöneteceğiz diye söz vermiştik. Samimiyetle verdiğimiz bu sözü yerine getirmek için bu iradeyi ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA