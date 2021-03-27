Yenişehir Belediyesinden 'Sporla Engelleri Aşıyorum Projesi' tanıtımı yapıldı

Diyarbakır'da Ortopedik Engelliler Derneği tarafından düzenlenen ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul gören projenin tanıtım etkinliği Yenişehir Belediyesi engelsiz yaşam merkezinde yapıldı.