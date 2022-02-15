Yenişehir Belediyesinden KDV indirimi denetimi

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü harekete geçti. Yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların daha fazla mağdur olmasını engellemek için çalışmalarına devam eden Mersin Yenişehir Belediyesi temel gıda maddelerinde yapılan yüzde 7'lik KDV indiriminin fiyatlara tamamen yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri market raflarından seçtikleri temel gıda ürünlerini sepete doldurdu ve kasaya götürdü. Ekipler daha sonra kasadan okutulan ürünlerin fişlerindeki KDV oranını kontrol etti. Ayrıca ürünlerin raf etiketleri ile kasadaki fiyatları da karşılaştırıldı.

Yenişehir Belediyesi ekipleri denetimlerde ruhsat kontrolünün yanı sıra satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle inceledi.

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