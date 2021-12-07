Yenişehir Belediyesinden iklim değişikliği paneli

Yenişehir Belediyesi iklim değişikliğini masaya yatıracak

Uzmanların sorunu farklı yönleriyle ele alacağı panelde Yenişehir Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar ve gelecek vizyonu da anlatılacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi "İklimi Değil, Politikaları Değiştirelim" sloganıyla Sürdürülebilir Yeşil Şehir Paneli düzenleyecek. 8 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak panelin moderatörlüğünü Gözde Köksal yapacak.

Panelde Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Plancısı Berna Dinç,Yenişehir Belediyesi Sürdürülebilir Yeşil Şehir Vizyonu'nu, Yüksek Mimar Maral Demir Sürdürülebilir Mimarlık ve Ölçütleri'ni, Yenişehir Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü Proje Uzmanı Soner Yurttaş Yenişehir İlçesi Sıfır Emisyon'nu ve Çevre Mühendisi Öykü Zor Çamlı ise İklim Değişikliği ve Etkileri'ni anlatacak.

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