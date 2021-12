Yenişehir Belediyesinden evlere ücretsiz sıcak yemek hizmeti

Aşevinde günlük ortalama 600 vatandaşa sıcak yemek ikram eden Yenişehir Belediyesi her gün ortalama 200 haneye de 3 çeşit yemek ulaştırıyor.

Aşevinde pişirdiği yemekleri günde ortalama 600 vatandaşa ikram eden Mersin Yenişehir Belediyesi, Aşevine gelip yemek alamayan vatandaşlar için de evlere sıcak yemek servisi hizmetine devam ediyor. Hastalıkları ya da engelleri dolayısıyla yemek pişirecek imkânı olmayan vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ulaşıyor. Vatandaşların talebi kayıt altına alınıyor ardından sıcak yemekler sofralara ulaşıyor. Hijyenik koşullarda pişirilen yemekler paketlenerek, ekipler tarafından araçlarla evlere tek tek teslim ediliyor. İhtiyaç sahipleri diledikleri zaman Yenişehir Belediyesi Aşevine giderek, kendileri de yemek alabiliyor. Sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların da destek verdiği Yenişehir Belediyesi Aşevi, en zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor.

Başkan Özyiğit, "En zor günleri dayanışmayla geride bırakacağız"

Yenişehir Halk Kart ile her ay 650 haneye nakdi destek de verdiklerini hatırlatan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, evlere sıcak yemek hizmetinin devam edeceğini ifade etti. Dayanışmaya dikkat çeken Başkan Özyiğit, "Ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığımız bir süreçteyiz. Bu zor günleri atlatmak ve vatandaşlarımızın rahat bir nefes alabilmesi için Yenişehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Yenişehir Halk Kart ile her ay 650 haneye nakdi destek veriyoruz. Ve bunun yanında Aşevimiz ile her gün yüzlerce hemşehrimize ulaşıyoruz. Evlere yemek servisi hizmetimizde uzun bir süredir devam ediyor. Aşevimiz her vatandaşımıza açık ancak herkes oraya kadar gelip yemek alamayabiliyor. Bu noktada biz evlerine günlük sıcak yemek ulaştırıyoruz. Hizmetimiz devam edecek, her zaman dediğim gibi en zor günleri dayanışmayla geride bırakacağız. Aşevimize yardımsever vatandaşlarımız da destek veriyor. Her birine hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum."dedi.

