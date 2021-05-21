Yenişehir Belediyesinden eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışması
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Yenişehir Belediyesinden eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışması

Yenişehir Belediyesinden eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışması
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen arada Yenişehir ilçesindeki okullarda tadilat, tamirat ve modernizasyon çalışması yaptı.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen arada Yenişehir ilçesindeki okullarda tadilat, tamirat ve modernizasyon çalışması yaptı.

Beşikci, yüz yüze eğitimin başlaması halinde öğrencilerin daha verimli ortamlarda eğitim görmeleri için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle ilçemizdeki okullarda okul yönetimi ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda dış cephe, iç cephe ve kapıların boyanması başta olmak üzere, lavaboların tadilatı, elektrik tesisatlarının onarımı, peyzaj düzenlemesi, oyun alanlarının düzenlenmesi gibi çalışmalar başlatarak tamamladık." diyen Beşikci, öğrencilerin en yakın zamanda okullarla bulaşmasını temenni etti.

Beşikci, çalışmanın öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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