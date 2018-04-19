Yenişehir Belediyesinden Camilere Tadilat Desteği

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sedar Kartal'ın talimatıyla ilçe genelindeki cami ve kuran kurslarına desteğini sürdüren Yenişehir Belediyesi, cami ve kuran kurslarından gelen tadilat taleplerine cevap vererek gerekli desteği sağlamaya devam ediyor.

Belirlenen program dahilinde ilçedeki çok sayıda cami, ibadethane ve kuran kurslarının ihtiyaçlarını karşılayan Yenişehir Belediyesi son olarak Ekinciler Mahallesi Camisi'nde çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ve Ekinciler Mahallesi Camii imamının talepleri doğrultusunda Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ekinciler Mahalle Camisi'nde zemine laminant parke ve fayans döşeme çalışmalarına başladı. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlanan tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami hizmete sunulacak. - DİYARBAKIR