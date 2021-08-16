Yenişehir Belediyesinden borç yapılandırma imkanı
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Yenişehir Belediyesinden borç yapılandırma imkanı

Yenişehir Belediyesinden borç yapılandırma imkanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yenişehir Belediyesi, idari para cezası, emlak, ilan-reklam ve çevre temizlik vergilerine ait ödemeleri geciken vatandaşlara yeniden yapılandırma imkanı sunuyor.

Yenişehir Belediyesi, idari para cezası, emlak, ilan-reklam ve çevre temizlik vergilerine ait ödemeleri geciken vatandaşlara yeniden yapılandırma imkanı sunuyor. Yenişehir sınırları içinde yaşayan vatandaşlar 31 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar yapılandırmadan faydalanmak için başvuruda bulunabilecek.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında getirilen yeni düzenlemeler ve vatandaşlara sağlanan kolaylıklarla ilgili olarak belediye borçları yapılandırmaya başladı. İlgili kanuna göre, vatandaşların belediyelere ödemesi gereken Emlak Vergisi, İlan-Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden doğan borçları ile idari para cezalarından doğan borçları yeniden yapılandırılıyor. Kanun uyarınca 30 Nisan 2021 öncesindeki dönemlere ait borçlar yapılandırma kapsamına girecek. Yenişehir Belediyesi sınırlarında yaşayan vatandaşlar https://e.yenisehir.bel.tr web sayfasından veya bizzat belediyeye gelerek borçlarını yapılandırabilecek.

Vatandaşlar vergi ve ceza borçlarıyla ve bunlardan kaynaklanan gecikme oranlarını peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde yapılandırabilecek, ödemelerini ise https://e.yenisehir.bel.tr web sayfasından, belediye veznelerinden ya da Halk Bankası şubelerinden yapabilecek. Yeniden yapılandırma hakkından faydalanıp borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşlar 31 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. - MERSİN

Yenişehir Belediyesinden borç yapılandırma imkanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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