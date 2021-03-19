Yenişehir Belediyesinden 360 çocuğa giyim yardımı
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Yenişehir Belediyesinden 360 çocuğa giyim yardımı

19.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:12
Yenişehir Belediyesinden 360 çocuğa giyim yardımı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları kapsamında kıyafet yardımlarıyla çocukların yüzlerini güldürüyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları kapsamında kıyafet yardımlarıyla çocukların yüzlerini güldürüyor.

Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü sisteminde kayıtlı 96 aileye yönelik yürütülen kıyafet yardımında, 360 çocuğun bedenlerini belirleyen ekipler pandemi kurallarını göz önünde bulundurarak giysileri ailelere teslim etti.

İlçe genelinde her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede belediye hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacını karşılamaya büyük özen gösterdiklerini söyledi. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara her zaman destek vereceklerini belirten Kaymakam Beşikci, "Maddi durumu iyi olmayan 96 ailemizdeki 360 çocuğumuza giyim yardımında bulunduk. Devletimizin desteği ile çocuklarımız ve ailelerimize yönelik sosyal yardımlarımız yıl boyunca devam etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesinden 360 çocuğa giyim yardımı
Yenişehir Belediyesinden 360 çocuğa giyim yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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