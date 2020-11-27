Yenişehir Belediyesinde hafta sonu vezneler açık
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Yenişehir Belediyesinde hafta sonu vezneler açık

27.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:21
Yenişehir Belediyesinde hafta sonu vezneler açık

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için hafta sonu veznelerini açık tutacak.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların vergi ödemelerinde zorluk yaşamamaları için yarın ve 22 Kasım Pazar günü 10.30 ile 16.30 saatleri arasında veznelerinden hizmet verilecek. Belediye, korona virüs nedeniyle vatandaşları kapalı alanlardan uzak tutmak amacıyla tüm tedbirleri alarak, reklam vergisi ödemeleri için belediye ana hizmet binası önündeki açık alana ödeme noktası kurdu.

Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde, bu zor koşullarda sosyal mesafeye dikkat etmek ve yoğunluktan uzak kalmak en büyük önceliğimiz. 30 Kasım Pazartesi günü çevre temizlik, emlak ve reklam vergilerinin son ödeme günü. Bunun için hafta sonu veznelerimiz size hizmet etmek amacıyla açık olacak. 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Yenişehir Belediyesi vezneleri şahsen müracaat eden hemşehrilerimiz için hizmet verecek. Web sitemiz üzerinden ödemelerinizi ve vergi affı düzenlemesi kapsamında yapılandırmalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz" dedi. - MERSİN

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Yenişehir Belediyesinde hafta sonu vezneler açık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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