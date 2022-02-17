Yenişehir Belediyesi 'Yanıbaşınızdayız' projesini değerlendirdi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından Diyarbakır'da ilk kez yeni yılın başlamasıyla hayata geçirilen 13 Maddelik "Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek Projesinin" 45 günlük değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile 2022 yılının ilk haftası hayata geçirilen üniversite öğrencilerine gıda, Lise öğrencilerine ulaşım, öğrencilere kırtasiye, sınavlara hazırlık soru bankası, ihtiyaç sahiplerine gıda, yeni doğan bezi, sosyal market, öksüz ve yetimlere giyim, engelli bakım hizmeti, yaşlı bakım hizmeti, yeni evli çiftlere mobilya desteği ve sosyal taksinin de yer aldığı Yanıbaşınızdayız Projesi değerlendirildi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilin değerlendirme toplantısında konuşan Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Remzi Tekin, 6 bin 500 başvurunun alındığını, Projenin İnsan onuruna yakışır bir şekilde tüm kesimlerin ihtiyacını karşılandığını söyledi. Yanıbaşınızdayız Proje 'sinin tüm kesimlere hitap ettiğini anlatan Tekin, "Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci'nin talimatları ile 2022 yılının ilk haftası hayata geçirdiğimiz projemize baş vuran 6 bin 500 vatandaşımızın detaylı incelemeleri yapılmasının ardından yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizden sonra vatandaşlarımıza desteklerimizi ulaştırmaya başladık. Projemiz ile birlikte oluşturmuş olduğumuz Yanıbaşınızdayız ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize insan onuruna yakışır şekilde ihtiyaçlarını ulaştırmış ve aynı zamanda evlerimizdeki özel gereksinimli, kronik ve çölyak hastası olan bireylerimizin tespitini yapmış, bu vatandaşlarımızın hastanelere ve rehabilitasyon merkezlerine sosyal taksilerimiz ile yönlendirmelerini yapmıştır. Ekiplerimiz, eğitimden geri kalan çocuklarımızın okul kayıtlarını yapma konusunda öncülük etmiş, işsiz vatandaşlarımızı YESMEK kurslarımızdan faydalandırarak meslek sahibi olmalarını sağlamıştır. Üniversiteli öğrencilerimize bulundukları dairelere gıda, lise öğrencilerimize ulaşım, sınavlara hazırlanan öğrencilerimize soru bankası, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye, yaşlılarımıza evde bakım, yetim ve öksüzlerimize yazlık ve kışlık giysi, yeni evli çiftlerimize beyaz eşya, ihtiyaç sahiplerine gıda, yeni doğan bebeklerimizin ailelerine bebek bezi, engellilerimize bakım desteği, Sosyal Marketimiz aracılığıyla da destekler verilmiştir. Başarılı bir şekilde sürdürmekte olduğumuz Projemizin hayata geçirilmesinde başta Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci olmak üzere bizlere destek olan diğer kurumlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Yerel