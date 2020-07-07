HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yenişehir Belediyesi spor yatırımlarını hizmete açıyor

Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının desteğiyle ilçeye 3 yeni spor sahası kazandırıyor.

Yenişehir Belediyesi spor yatırımlarını hizmete açıyor
07.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:23

Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının desteğiyle ilçeye 3 yeni spor sahası kazandırıyor.

28 yıllık belediyecilik hizmetinin yanında sporcu kimliğiyle de tanınan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla bünyesinde basketbol, voleybol ve badminton alanları bulunan spor sahalarında son aşamaya gelindiğini ifade etti. Sporun ve sporcunun her daim destekçisi olduklarını belirten Başkan Davut Aydın, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin vakitlerini iyi değerlendirmeleri için spor çok önemli. Bütün gayemiz onlara her şeyin en güzelini, en iyisini sunmak, kaliteli zaman geçirebilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için alternatifler üretmektir. Bu düşüncelerle Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımızdan aldığımız destekle ilçemize 3 adet çok maksatlı spor sahası kazandırıyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek olan ve Gökgöz Meydanı, İznik Yolu Sosyal Tesis arkası, Akçeşme İlkokulu arkasında yapılan spor sahalarımızda gençlerimiz, basketbol, voleybol ve badminton oynayabilecekler. Çok amaçlı olarak planlanan spor sahalarımızın yapımında destekleri bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin'e, Spor Toto Teşkilatımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun Güncel
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti Güncel
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı Güncel
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 3. Sayfa
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 3. Sayfa
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı Güncel
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Eski G.Saraylı Evren Turhan: Fatih Terim'le görüştüm, başkanlık düşüncesi yok
Eski G.Saraylı Evren Turhan: Fatih Terim'le görüştüm, başkanlık düşüncesi yok
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
Pozisyonlar arka arkaya geliyor! 9 dakikada 2 net pozisyon kaçtı
Pozisyonlar arka arkaya geliyor! 9 dakikada 2 net pozisyon kaçtı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Halife Hafter Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Buse Varol Zeki Müren Ozan Güven Ebru Gündeş
Spor Podolski Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Henry Onyekuru
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yenişehir Belediyesi spor yatırımlarını hizmete açıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 18:49:46. #1.14#
title