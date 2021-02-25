Yenişehir Belediyesi, park yapımına başladı

Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Aziziye Mahallesinde 10 bin metrekarelik bir alan üzerine park yapımına başladı.

Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Aziziye Mahallesinde 10 bin metrekarelik bir alan üzerine park yapımına başladı.

İçerisinde engelsiz kafeterya, kadın yaşam merkezi, millet kıraathanesi ve oyun alanlarının yer alacağı 10 bin metrekarelik parkta mahalle sakinleri dinlenip sosyal tesislerdeki çalışmalardan yararlanabilecek.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 10 bin metrekarelik geniş yeşil alanı ile engelliler, yaşlılar, yetişkinler ve çocukların huzurlu bir şekilde dinlenmelerini sağlayacağını kaydederek, parkın yapım çalışmalarının yakın zaman içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin