Yenişehir Belediyesi'nin spor kurslarına kayıtlar devam ediyor
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Yenişehir Belediyesi'nin spor kurslarına kayıtlar devam ediyor

Yenişehir Belediyesi'nin spor kurslarına kayıtlar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için 7 ayrı branşta spor kursları düzenliyor.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için 7 ayrı branşta spor kursları düzenliyor. Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin açacağı kurslar için ön kayıtlar devam ediyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, aileleri çocukları için kayıt yapmaları çağrısında bulundu.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye çocukları ve gençleri sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor. 'Yenişehir'de spor bir başka' sloganı ile 7 ayrı branşta kurslar düzenleyen Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, kurslarla çocukların ve gençlerin spor yapmasına ve sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, atletizm ve triatlon dallarında açılacak olan kurslar için ön kayıtlar devam ediyor. Özgecan Gençlik Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde profesyonel antrenörler tarafından verilecek olan kurslara ön kayıt yaptırmak isteyenler 0537 522 75 77 irtibat numarasından kaydını oluşturabilecek.

6-14 yaş arası çocuklar için futbol, 7-14 yaş arası çocuklar için basketbol, 7-14 yaş arası çocuklar için voleybol, 5 -8 yaş arası çocuklar için cimnastik, 5-16 yaş arası çocuklar için tenis kursu verilecek, triatlon ve atletizm dallarında ise yaş sınırı bulunmuyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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