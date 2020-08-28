Yenişehir Belediyesi'nden 5 köye salça makinesi Yenişehir Belediyesi ilçeye bağlı Barcın, Beypınar, Hayriye, Günece ve Demirboğa köylerine salça çıkarmakta kullanılmak üzere birer adet makine temin etti.

Yenişehir Belediyesi ilçeye bağlı Barcın, Beypınar, Hayriye, Günece ve Demirboğa köylerine salça çıkarmakta kullanılmak üzere birer adet makine temin etti.

Salça makineleri Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde köy muhtarlarına teslim edildi. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin 37, ilçe belediyesi olarak kendilerinin de toplam 13 makine temin ettiklerini belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kalan köylerimize de önümüzdeki dönemlerde birer salça makinesi temin edeceğiz" dedi.

Başkan Aydın, makinelerin salça çıkarmak için köy halkı tarafından ortaklaşa kullanılacağını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA