Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezi kuruyor
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Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezi kuruyor

06.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:00
Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezi kuruyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak nitelikli, sürdürülebilir ve standardizasyonu oluşturulmuş ürünler elde edebilmek ve mevcut ürünlerin niteliğini arttırarak, kalite standardizasyonu geliştirilmiş ürünler...

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak nitelikli, sürdürülebilir ve standardizasyonu oluşturulmuş ürünler elde edebilmek ve mevcut ürünlerin niteliğini arttırarak, kalite standardizasyonu geliştirilmiş ürünler haline dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Mükemmeliyet Merkezi kuracak.

Yenişehir Belediye Meclisi 2020 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkan Vekili Hasan Özcan başkanlığında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyonlardan gelen 5 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Üretimden tüketime tüm süreçler kontrol edilecek

Meclis toplantısında, "Yenişehir Belediyesi Tedarik Zinciri Yönetimi Mükemmeliyet Merkezi" ile ilgili teklife ait komisyon raporu görüşüldü. Rapor oy birliğiyle kabul edildi. Tedarik Zinciri Yönetimi Mükemmeliyet Merkezi Projesi kapsamında nitelikli tohum ve fide üretimi yapılması amacıyla Nüve Üretim Çiftliği kurulacak. Üretilen tohum ve fideler daha sonra üreticilere dağıtılacak. Ayrıca kurutma-soğutma tesisi ile paketleme ve depolama tesisinden oluşacak üretim sonrası alan ve ürünlerin tüketiciye ulaşması sürecinin yönetileceği Teknolojik Pazarlama Alanı da oluşturulacak.

Üreticilerle işbirliği yapılacak

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kuruluşuna öncülük ettiği Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında üreticilerle işbirliğine gidilecek. Üretilen ürünler hijyenik koşullarda paketlenerek, vatandaşlara ulaştırılacak. Geçmiş dönemlerde Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanlığı yapan ve kooperatifçilik konusunda başarılı işlere imza atan Başkan Özyiğit, tarımsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerde bulanmak, bölgedeki üreticiler ile birlikte üretim, temin ve tüketim amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - MERSİN

Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezi kuruyor
Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezi kuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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