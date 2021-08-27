Yenişehir Belediyesi, Mersinlileri çadır kampta buluşturacak
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Yenişehir Belediyesi, Mersinlileri çadır kampta buluşturacak

Yenişehir Belediyesi, Mersinlileri çadır kampta buluşturacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yenişehir Belediyesi, doğaseverleri çadır kampta buluşturuyor.

Yenişehir Belediyesi, doğaseverleri çadır kampta buluşturuyor. 3-4-5 Eylül tarihleri arasında İnsu Piknik Alanında yapılacak Yeni 'Bi' Kamp'ta, gün içerisinde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek, akşamları ise Bulutsuzluk Özlemi ve Ali Atay'ın yer alacağı konserler verilecek. Kampa giriş ücretsiz olacak.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeni 'Bi' Kamp etkinliği 3 gün boyunca doğaseverlere eğlenceli saatler yaşatacak. İnsu Piknik Alanında yapılacak kamp etkinliğine katılım ücretsiz olacak, ancak dileyen katılımcılar kamp girişinde ilkokul ve ortaokul seviyesinde en az bir okuma kitabını görevlilere teslim edecek. Böylelikle köylerde oluşturulacak kütüphaneler doğaseverlerin katkılarıyla zenginleşecek.

Kampa girişler önceden kayıt yaptırmak şartıyla 2 Eylül perşembe günü yapılacak. Kayıtlarını www.yenisehir.bel.tr adresinden yapacak olan katılımcıların kamp alanına girişte HES kodu bildirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacak.

Gündüz saatlerinde etkinlik, akşam konser

Yeni 'Bi' Kamp etkinliğinde faaliyetler her yaştan doğaseverin katılabileceği şekilde planlandı. Kampta gündüz saatlerinde çocuk ve yetişkin yogası, ödüllü yarışmalar, workshoplar düzenlenecek. Açık sahne etkinliği ve sosyal sorumluluk çalışmaları da kampta yapılacak faaliyetler arasında.

Yeni 'Bi' Kamp'ta akşam saatlerinde ise ünlü sanatçılar sahne alacak. 3 Eylül Cuma günü saat 18.00'de Mozaik Orkestrası, 21.00'de Ali Altay; 4 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Çağdaş Anadolu, 21.00'de Bulutsuzluk Özlemi; 5 Eylül Pazar günü saat 18.00'de Demir ve Orkestrası, 21.00'de Mehtap Meral sahne alacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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