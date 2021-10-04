Yenişehir Belediyesi kırsal mahallelerin yol sorununu çözüyor - Haberler
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Yenişehir Belediyesi kırsal mahallelerin yol sorununu çözüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Yenişehir Belediyesi kırsal mahallelerin yol sorununu çözüyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

Kış mevsimi öncesi 4 kırsal mahallede yol yapım çalışmalarını tamamlayan Yenişehir Belediyesi, toplamda 9 bin 148 metrekare kilit parke döşemesi ve 15 kilometre uzunluğunda yol reglaji yaptı.

Mersin Yenişehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki hizmet atağına yol çalışmalarıyla devam ediyor. Kilit parke döşeme ve yol reglajı çalışması yapan Yenişehir Belediyesi, bölgede yaşayan halkın ulaşım sorununu güvenli yollarla çözüyor. Mersin Yenişehir Belediyesi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla sorumluluk alanındaki 9 kırsal mahallede kış mevsimi öncesinde başlattığı yol düzenleme çalışmalarında sona yaklaştı.Bu kapsamında Emirler,Değirmençay, Turunçlu ve Uzunkaş mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan Yenişehir Belediyesi ekipleri 4 mahalledeki çalışmalarını ise yoğun olarak sürdürüyor. Yöre halkının da taleplerini dikkate alarak kırsal mahallelerin ara sokaklarına kilit parke ile döşeyen Yenişehir Belediyesi, 2 kilometre uzunluğundaki yol ağına toplam 9 bin 148 metrekare kilit parke döşedi.Yenişehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda alt yapısı tamamlanmamış muhtelif bahçe yollarına da kayrak malzemesi sererek,toplamda 15 km uzunluğunda yolların reglajini da tamamladı.

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