Yenişehir Belediyesi kar temizleme çalışmasını sürdürüyor
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Yenişehir Belediyesi kar temizleme çalışmasını sürdürüyor

18.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:10
Yenişehir Belediyesi kar temizleme çalışmasını sürdürüyor

Yenişehir Belediyesi, ilçeye bağlı 42 mahalle ve ana caddelerde vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ile yol açma çalışmasını dün geceden bu yana aralıksız şekilde sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi, ilçeye bağlı 42 mahalle ve ana caddelerde vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ile yol açma çalışmasını dün geceden bu yana aralıksız şekilde sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi ekipleri, dün akşam etkili bir şekilde başlayan kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların 24 saat esaslı olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sahada hazır durumda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Beşikci, "Ulaşım yollarını sürekli açık tutmak için yol açma çalışmalarının yanı sıra merkez ve kırsal mahallelerimizde ekiplerimiz kar temizleme çalışmaları yapıyor. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi almaktayız. İlçemizde yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde 24 saat esaslı vardiyalı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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