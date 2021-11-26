Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık etkinliği düzenledi - Haberler
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Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık etkinliği düzenledi

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Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık etkinliği düzenledi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla belediye personelinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla belediye personelinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Yenişehir Belediyesi, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla belediye personeline 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' yazılı rozetler dağıtıldı. Açıklamada bulunan Kaymakam Beşikci, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna, hatta bütün canlılara yönelik şiddetin insanlık suçu olduğuna inandıklarını vurguladı. Kaymakam Beşikci, "Kadınlarımızın eğitim almaları, istihdama katılmaları ve kanunumuzun onlara verdiği yasal haklar konusunda bilinçlenmelerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle şiddeti önleme ile ilgili seminerler düzenleyip, gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık etkinliği kapsamında Forum AVM'de stand açan belediye, Aile Destek Merkezleri ve AVM'deki kadın esnafa rozet takarak, bilinçlenme faaliyeti gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık etkinliği düzenledi

Yenişehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık etkinliği düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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