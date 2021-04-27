Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında protokol

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Tapu Müdürlüğüyle yaptığı protokolle; yazışmalar esnasında oluşan zaman kaybını önlemek amacıyla Tapu Müdürlüğünün "Emlak Rayiç Değerlerini" online olarak görebileceği, vatandaşlarımızın işlemlerini belediyeye gelmeden tapuda direk olarak yapabileceği bir...

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Tapu Müdürlüğüyle yaptığı protokolle; yazışmalar esnasında oluşan zaman kaybını önlemek amacıyla Tapu Müdürlüğünün "Emlak Rayiç Değerlerini" online olarak görebileceği, vatandaşlarımızın işlemlerini belediyeye gelmeden tapuda direk olarak yapabileceği bir programı hayata geçirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve Yenişehir Tapu Müdürü İbrahim Küçük karşılıklı yaptıkları protokolle, Yenişehir sınırları içinde taşınmazları bulunan vatandaşlarımızın tapu işlemlerini yaparken, belediyeden beyan değeri almadan Tapu Müdürlüğünde işlemlerini yapabilmelerine olanak sağladılar. Tapu Müdürlüğü sistemine entegre edilen Yenişehir Belediyesi Rayiç Değer Sorgulama Sistemi ile vatandaşlara tapuda büyük kolaylık sağlanması amaçlandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üretken belediyecilik anlayışından hareketle, vatandaşlarımızın tapu işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmeleri için Yenişehir Tapu Müdürlüğümüzle bir protokol imzaladık. Böylece vatandaşlarımız işlemlerini belediyemize gelmeden tapuda kolaylıkla yapabilecekler. Ayrıca vatandaşlarımızın tapu işleminden sonra cezalı duruma düşmemeleri için belediyemize yasal süresi içinde beyan vermeleri gerekmektedir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı