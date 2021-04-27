Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında protokol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında protokol

Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında protokol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Tapu Müdürlüğüyle yaptığı protokolle; yazışmalar esnasında oluşan zaman kaybını önlemek amacıyla Tapu Müdürlüğünün "Emlak Rayiç Değerlerini" online olarak görebileceği, vatandaşlarımızın işlemlerini belediyeye gelmeden tapuda direk olarak yapabileceği bir...

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Tapu Müdürlüğüyle yaptığı protokolle; yazışmalar esnasında oluşan zaman kaybını önlemek amacıyla Tapu Müdürlüğünün "Emlak Rayiç Değerlerini" online olarak görebileceği, vatandaşlarımızın işlemlerini belediyeye gelmeden tapuda direk olarak yapabileceği bir programı hayata geçirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve Yenişehir Tapu Müdürü İbrahim Küçük karşılıklı yaptıkları protokolle, Yenişehir sınırları içinde taşınmazları bulunan vatandaşlarımızın tapu işlemlerini yaparken, belediyeden beyan değeri almadan Tapu Müdürlüğünde işlemlerini yapabilmelerine olanak sağladılar. Tapu Müdürlüğü sistemine entegre edilen Yenişehir Belediyesi Rayiç Değer Sorgulama Sistemi ile vatandaşlara tapuda büyük kolaylık sağlanması amaçlandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üretken belediyecilik anlayışından hareketle, vatandaşlarımızın tapu işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmeleri için Yenişehir Tapu Müdürlüğümüzle bir protokol imzaladık. Böylece vatandaşlarımız işlemlerini belediyemize gelmeden tapuda kolaylıkla yapabilecekler. Ayrıca vatandaşlarımızın tapu işleminden sonra cezalı duruma düşmemeleri için belediyemize yasal süresi içinde beyan vermeleri gerekmektedir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. - BURSA

Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında protokol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Hadise Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında protokol - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:13:32. #1.16#

title