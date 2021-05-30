Yenişehir Belediyesi ilçeye yeni bir park kazandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenişehir Belediyesi ilçeye yeni bir park kazandırdı

Yenişehir Belediyesi ilçeye yeni bir park kazandırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, 9 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Yunus Emre Parkı'nın inşasını tamamladı.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, 9 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Yunus Emre Parkı'nın inşasını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fabrika Mahallesine nefes aldıracak Yunus Emre Parkı içerisinde damlama sulama ile 12 farklı ağaç türünden 286 ağacın yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, 12 farklı ağacın bulunduğu parkın kara çimlendirme ile çimlendiğini ve bitkisel toprak serimi yapıldığını belirtti.

Beşikçi, "Yenişehir ilçemizdeki parklarımızı etrafı çevrilmiş birkaç oyun grubundan oluşan sıradan parklar değil daha nitelikli ve her kesime hitap edebilecek şekilde projelendirip çocukların olduğu kadar büyüklerin de keyifli zaman geçirdiği ve sosyalleştiği mekanlar haline getirdik." ifadesini kullandı.

Yenişehir Belediyesi ilçeye yeni bir park kazandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Antony Blinken
Magazin Müge Anlı Murat Boz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ünal Aysal Ergin Ataman Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenişehir Belediyesi ilçeye yeni bir park kazandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 12:54:14. #1.14#

title