Yenişehir Belediyesi ilçenin farklı noktalarına kedi evi takviyesi yaptı, mama bıraktı
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Yenişehir Belediyesi ilçenin farklı noktalarına kedi evi takviyesi yaptı, mama bıraktı

20.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:02
Yenişehir Belediyesi ilçenin farklı noktalarına kedi evi takviyesi yaptı, mama bıraktı

Diyarbakır'da hava sıcaklığının düşmesiyle harekete geçen Yenişehir Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına kedi evi takviyesi yaptı, kedi ve köpek maması bıraktı.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının düşmesiyle harekete geçen Yenişehir Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına kedi evi takviyesi yaptı, kedi ve köpek maması bıraktı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkanı Murat Beşikci, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile sokaktaki hayvanlar için mama dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Beşikçi, belediye ekiplerinin daha önce parklara ve değişik noktalara kediler için bıraktığı barınaklara takviye yaptığını dile getirerek, bu uygulamayı gittikçe yaygınlaştırarak sürekli hale getirmek istediklerini bildirdi.

Ekiplerin sokak hayvanları için yoğun ve geniş çaplı bir çalışma sergilediğini dile getiren Beşikçi, "Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç ve açıkta kalmaması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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