Yenişehir Belediyesi ibadethaneleri dezenfekte ediyor Yeni tip korona virüsü Covid-19'un yayılmasına karşı, halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Yenişehir Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethaneleri periyodik olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Daha önce Yenişehirimizde vaka sayısını sıfıra indirdik, bunu tekrar başarabiliriz." dedi.

Ülkemizde korona virüs vakalarının tekrar artmaya başlamasıyla birlikte önlemlerini yoğunlaştıran Yenişehir Belediyesi, camilerde ve Cemevinde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.İbadethanelerde yapılan dezenfekte işlemleri haftalık olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilirken, ibadet alanlarına sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çizgiler çiziliyor.

Vatandaşların sağlıklı koşullar altında ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalışan Yenişehir Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri çalışmalarını titizlikle yapıyor. Dezenfeksiyon işlemlerini tüm ortak kullanım alanlarında gerçekleştiren ekipler, ozon jeneratörü kullanarak dünyanın bilinen en güçlü dezenfektanı ozon ile ibadethanelerde de korona virüsüne karşı mücadele ediyor.

Virüse karşı hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydeden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Korona virüsünün yayılmasını engellemek için Yenişehir'de tüm ekiplerimizle büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Amacımız virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve riskli alanları virüsünde arındırmak. Virüse karşı mücadeleyi hep birlikte vermemiz gerekiyor. Daha önce Yenişehirimizde vaka sayısını sıfıra indirdik, bunu tekrar başarabiliriz."şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler