Yenişehir Belediyesi hafta sonu kısıtlamasına rağmen hizmetini sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yenişehir Belediyesi hafta sonu kısıtlamasına rağmen hizmetini sürdürdü

13.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:08
Yenişehir Belediyesi hafta sonu kısıtlamasına rağmen hizmetini sürdürdü

Yenişehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı ile boşalan cadde ve sokaklarda ağaç budama, parklarda ise bakım çalışmaları başlattı.

Yenişehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı ile boşalan cadde ve sokaklarda ağaç budama, parklarda ise bakım çalışmaları başlattı.

Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ağaçların formlarının geliştirilmesi ve güzel bir görünüm sağlanması için başlatılan ağaç budama çalışmaları hafta sonu boşalan cadde, sokak ve parklarda tüm ekiplerin katılımı ile gerçekleştirildi.

İlçedeki ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapılan budama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Beşikci, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan ilçemizde ekiplerimiz yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanarak bakımlarını yapılmaktadır. Cami, hastane ve okul gibi kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ağaç budama taleplerini de ekiplerimiz değerlendirerek gerekli destekte bulunuyorlar. Bu çalışmaların yanı sıra parklarımızda bulunan oyun parkları, spor aletleri ve oturma alanlarında bakım ve onarımı da yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

İlgili Haberler

Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti
Son dakika haber | Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete kazandırıyor
Son dakika haber | Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete kazandırıyor
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Murat Kurum Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Demet Özdemir Nilgün Belgün Nesrin Cavadzade
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenişehir Belediyesi hafta sonu kısıtlamasına rağmen hizmetini sürdürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:09:02. #1.14#
title