Yenişehir Belediyesi filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarını değerlendirdi

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi başkanlığında Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları değerlendirildi.

Filyasyon çalışmaları takip kurulu toplantısında ilçede alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar gözden geçirildi.

Yenişehir Kaymakamı Beşikci, ilçede yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Yenişehir ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince denetimlerin sürdürüldüğünü aktaran Beşikçi, şunları kaydetti:

"Ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi alanlarda denetimlerimiz ekiplerimizce sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan Pandemi Kurulunca belirlenen kurallara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz. İlçemizde yakalamış olduğumuz bu güzel tabloyu hep birlikte devam ettirmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin