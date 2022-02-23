Yenişehir Belediyesi engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor

Yenişehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında ilçede yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde ve hastanelerde sağlık taramalarını sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçede yalnız yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evde ücretsiz doktor muayenesini, enjeksiyon, pansuman, hasta bakımları ile hastanelere nakillerini sağlıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "YADES Projemiz ile özellikle yalnız yaşayan, fiziki engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde ücretsiz doktor muayenesi, sağlık hizmeti, enjeksiyon, pansuman, hasta bakımı ve hastanelere nakilleri yine belediyemize ait sosyal taksilerimiz ile ücretsiz bir şekilde sağlanmakta. Ayrıca Yaşlı Destek Programımız kapsamında yaşlılarımıza yönelik seminerler, eğitimler, gençlerle toplantılar, hobi atölyeleri, kültürel ve sanatsal faaliyetler de düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.