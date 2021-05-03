Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyor
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Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyor

Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yenişehir Belediyesi korona virüs salgını ile mücadelede her zaman olduğu gibi tam kapanma sürecinde de tüm ekipleriyle görev başında, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi korona virüs salgını ile mücadelede her zaman olduğu gibi tam kapanma sürecinde de tüm ekipleriyle görev başında, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla Yenişehir Halk Masası, Sosyal Hizmet Ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışarak, vatandaşlardan gelen taleplere kısa sürede cevap veriyor.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanma döneminde de vatandaşların talepleri belediye ekiplerince karşılanıyor. Evlerinde kalan Yenişehirlilerden belediyeye ulaşan acil ihtiyaç ve talepler kısa sürede karşılanıyor. Yenişehir Halk Masası; 444 33 54 numaralı çağrı hattı, whatsapp hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla gelen talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıyor. Talepler daha sonra Sosyal Hizmet Ekipleri ve Zabıta Müdürlüğüne iletiliyor. 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanlar ile hasta ve karantinada olan vatandaşların talepleri başta olmak üzere tüm vatandaşların taleplerine kısa sürede cevap veriliyor.

"Hiçbir hemşehrimin mağdur olmaması benim en büyük sorumluluğum"

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, "Korona virüs ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz bu zor günleri elbirliğiyle geride bırakacağız. Yenişehir'de hiçbir hemşehrimin mağdur olmaması benim en büyük sorumluluğum. Yenişehir Belediyesi tüm ekipleriyle görevinin başında. Yenişehir Halk Masası, Sosyal Hizmet Ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ise 7/24 esasına dayalı çalışıyor; telefon başında olası bir ihtiyaca karşılık vermek amacıyla bekliyorlar. Evlerimizde kalalım ve sağlıklı yarınlar için virüse karşı hep birlikte mücadele edelim" dedi. - MERSİN

Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyor
Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyor
Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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