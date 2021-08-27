Yenişehir Belediyesi, doğaseverleri Yeni 'Bİ' Kampta buluşturacak
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Yenişehir Belediyesi, doğaseverleri Yeni 'Bİ' Kampta buluşturacak

Yenişehir Belediyesi, doğaseverleri Yeni 'Bİ' Kampta buluşturacak
Bültenler - Haberler | Güncel

3-5 Eylül tarihleri arasında İnsu Piknik Alanında yapılacak Yeni 'Bi' Kamp'ta gün içerisinde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek, akşamları ünlü sanatçılar sahne alacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi, doğaseverleri çadır kampta buluşturuyor. Girişlerin ücretsiz olacağı kampta, dileyen katılımcılar çocuklara yönelik bir okuma kitabı bağışında bulunabilecek,toplanan kitaplarla köy kütüphanelerinin kurulmasına katkı sağlanacak.

Yenişehir Belediyesinin düzenlediği Yeni 'Bi' Kamp etkinliği 3 gün boyunca doğaseverlere eğlenceli saatler yaşatacak. İnsu Piknik Alanında yapılacak kamp etkinliğine katılım ücretsiz olacak ancak dileyen katılımcılar kamp girişinde ilkokul ve ortaokul seviyesinde en az bir okuma kitabını görevlilere teslim edecek. Böylelikle köylerde oluşturulacak kütüphaneler doğaseverlerin katkılarıyla zenginleşecek.

Kampa girişler önceden kayıt yaptırmak şartıyla 2 Eylül perşembe günü yapılacak. Kayıtlarını www.yenisehir.bel.tr adresinden yapacak olan katılımcıların kamp alanına girişte HES kodu bildirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacak.

Gündüz saatlerinde etkinlik, akşam konser

Yeni 'Bi' Kamp etkinliğinde faaliyetler her yaştan doğaseverin katılabileceği şekilde planlandı. Kampta gündüz saatlerinde çocuk ve yetişkin yogası, ödüllü yarışmalar, workshoplar düzenlenecek. Açık sahne etkinliği ve sosyal sorumluluk çalışmaları da kampta yapılacak faaliyetler arasında.

Yeni 'Bi' Kamp'ta akşam saatlerinde ise ünlü sanatçılar sahne alacak.3 Eylül Cuma günü 18.00'de Mozaik Orkestrası, 21.00'de Ali Altay, 4 Eylül Cumartesi günü 18.00'de Çağdaş Anadolu, 21.00'de Bulutsuzluk Özlemi, 5 Eylül Pazar günü 18.00'de Demir ve Orkestrası, 21.00'de Mehtap Meral sahne alacak.

Kaynak: Bültenler

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